Совет директоров Sollers рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2017 г

Совет директоров Sollers рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года, следует из материалов компании.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Соллерс» по итогам 2017 года прибыль не распределять и дивиденды не выплачивать", — говорится в решениях.

Последний раз компания выплачивала дивиденды на основании хороших консолидированных финансовых результатов за 2013 год, сообщается на сайте Sollers. Тогда дивиденды составили 52,52 рубля на акцию (в общей сумме — 1,8 миллиарда рублей).