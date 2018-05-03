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Совет директоров Sollers рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2017 г
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Совет директоров Sollers рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2017 г 

Прайм 1 час назад
Совет директоров Sollers рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года, следует из материалов компании.
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Соллерс» по итогам 2017 года прибыль не распределять и дивиденды не выплачивать", — говорится в решениях.
Последний раз компания выплачивала дивиденды на основании хороших консолидированных финансовых результатов за 2013 год, сообщается на сайте Sollers. Тогда дивиденды составили 52,52 рубля на акцию (в общей сумме — 1,8 миллиарда рублей).
Группа Sollers объединяет собственные производственные активы — «Sollers — Дальний Восток», Ульяновский автозавод (УАЗ), Заволжский моторный завод (ЗМЗ) — и СП с компаниями Ford, Mitsui, Isuzu, Mazda. Основной акционер Sollers — генеральный директор компании Вадим Швецов. Акции компании торгуются на Московской бирже.
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