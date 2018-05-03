Совет директоров Sollers рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2017 г 

Совет директоров Sollers рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года, следует из материалов компании.
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Соллерс» по итогам 2017 года прибыль не распределять и дивиденды не выплачивать", — говорится в решениях.
Последний раз компания выплачивала дивиденды на основании хороших консолидированных финансовых результатов за 2013 год, сообщается на сайте Sollers. Тогда дивиденды составили 52,52 рубля на акцию (в общей сумме — 1,8 миллиарда рублей).
Группа Sollers объединяет собственные производственные активы — «Sollers — Дальний Восток», Ульяновский автозавод (УАЗ), Заволжский моторный завод (ЗМЗ) — и СП с компаниями Ford, Mitsui, Isuzu, Mazda. Основной акционер Sollers — генеральный директор компании Вадим Швецов. Акции компании торгуются на Московской бирже.