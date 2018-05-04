Подсчитаны траты Газпрома на трубу к «Северному потоку-2»

"Газпром" заплатит 74,7 миллиарда рублей за строительство на северо-западе РФ 538 километров газотранспортных мощностей для поставки газа в "Северный поток-2", следует из материалов компании на портале госзакупок.

Согласно документам, "Газпром" заключает с подрядчиком дополнительное соглашение к договору от 24 ноября 2017 года, которым, вносятся изменения в стоимость контракта и наименование объектов строительства.

Как говорилось в тексте договора от 24 ноября, цена работ генподрядчика должна быть определена в дополнительном соглашении.

Как указывается в материалах, речь идет о строительстве двух участков первой нитки: с нулевого по 332-й километр и с 332-го по 538-й километр в составе стройки "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона участок Грязовец — КС Славянская".

Закупка проведена у единственного подрядчика.