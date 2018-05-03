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Озвучена стоимость строительства в России газопровода к «Северному потоку — 2»
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Озвучена стоимость строительства в России газопровода к «Северному потоку — 2» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Строительство газопровода для поставок голубого топлива к «Северному потоку — 2» обойдется Газпрому в 74,7 млрд рублей.
Газпром заключает с подрядчиком дополнительное соглашение к договору от 24 ноября 2017 года, которым вносятся изменения в стоимость контракта и наименование объектов строительства, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы компании на портале госзакупок.
В тексте договора от 24 ноября указывалось, что цена работ будет определена в дополнительном соглашении.
Газпром строит два участка первой нитки: с нулевого по 332-й км и с 332-го по 538-й км в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона участок Грязовец — КС Славянская».
Уточняется, что закупка проведена у единственного подрядчика.
В конце марта были названы сроки подготовки документов для разрешения «Северного потока — 2». До этого сообщалось, что поправки к газовой директиве Евросоюза могут лишить страны ЕС права самостоятельно строить газопроводы с Россией.
Тем временем Газпром заявил, что компания готова построить газопровод «Северный поток — 3», если ЕС подтвердит потребность в российском газе.
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