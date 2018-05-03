Ещё
JKX уйдет из Словакии и Венгрии и сосредоточится на работе в России и на Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня

JKX уйдет из Словакии и Венгрии и сосредоточится на работе в России и на Украине 

Ведомости 26 минут назад
Нефтегазовая компания JKX Oil & Gas Plc планирует продать активы в Венгрии и Словакии и сосредоточиться на работе в России и на Украине. Об этом говорится в отчетности компании за 2017 г.
В начале февраля 2018 г. совет директоров компании принял решение об уходе из Словакии. На тот момент JKX принадлежало по 25% в лицензиях на разработку четырех месторождений — Svidnik, Medzilaborce, Snina и Pakostov. Из-за протестов на местном уровне и отсутствии сотрудничества с властями страны планы оператора по бурению (Alpine Oil & Gas) много раз срывались. В марте этого года JKX отказалась от лицензий на Svidnik, Medzilaborce и Snina в пользу других сторон в СП.
«В настоящее время группа осуществляет полное отчуждение (full divestment) остающихся у нее долей в лицензиях в Венгрии из-за переориентации своих операций на Украину и Россию», — отмечается в финансовом отчете. По информации компании, что речь идет о шести лицензиях на общую площадь 200 кв. км.
В 2017 г. чистый убыток JKX сократился на 52,3%, до $17,7 млн, выручка компании увеличилась на 3,5% и составила $76,4 млн
Ведомости: последние новости
Абрамович дал показания в швейцарском суде по иску ЕБРР Суд ЕС отклонил иск «Нафтогаза» по доступу «Газпрома» к OPAL Умер владелец сетей re:Store и LEGO Георгий Генс
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин провел массовые отставки279
Популярный российский блогер найден мертвым113
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе132
Windows сломал компьютеры по всему миру36
США испытали новую ядерную бомбу145
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Истории
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение