JKX уйдет из Словакии и Венгрии и сосредоточится на работе в России и на Украине

Нефтегазовая компания JKX Oil & Gas Plc планирует продать активы в Венгрии Словакии и сосредоточиться на работе в России и на Украине . Об этом говорится в отчетности компании за 2017 г.

В начале февраля 2018 г. совет директоров компании принял решение об уходе из Словакии. На тот момент JKX принадлежало по 25% в лицензиях на разработку четырех месторождений — Svidnik, Medzilaborce, Snina и Pakostov. Из-за протестов на местном уровне и отсутствии сотрудничества с властями страны планы оператора по бурению (Alpine Oil & Gas) много раз срывались. В марте этого года JKX отказалась от лицензий на Svidnik, Medzilaborce и Snina в пользу других сторон в СП.

«В настоящее время группа осуществляет полное отчуждение (full divestment) остающихся у нее долей в лицензиях в Венгрии из-за переориентации своих операций на Украину и Россию», — отмечается в финансовом отчете. По информации компании, что речь идет о шести лицензиях на общую площадь 200 кв. км.

В 2017 г. чистый убыток JKX сократился на 52,3%, до $17,7 млн, выручка компании увеличилась на 3,5% и составила $76,4 млн