ФАС: правкомиссия отложила рассмотрение сделки Schlumberger и EDC из-за санкций США

"Это связано с (последними, прим. ТАСС) санкциями против России. И против российских граждан. И ясно совершенно, что в этих условиях нужно в 10 раз тщательнее относиться к таким сделкам. Мы же живем сегодня, а не тем, что было год назад. Решение принималось 28 числа исходя из того, что 28 числа творилось на улице, какая была политическая погода", — сказал он.

По его словам, председатель комиссии принял решение продлить рассмотрение сделки, чтобы оценить последствия.

"Время сейчас тяжелое. Если принимать решение о том, чтобы отдавать половину российского нефтесервинсного бизнеса иностранцам, это очень непростое решение. Для того, чтобы его принять, нужно взвесить все за и против", — сказал он.

Правкомиссия поручила подготовить заключения на сделку нескольким ведомствам, в том числе Минэнерго , сказал Цыганов. По его словам, заключение должно быть представлено в течение месяца.

"Обычно правила такие, что если поручение дается, то оно в течение месяца должно быть исполнено, если не установлен другой срок", — сказал он.

28 апреля правкомиссия попросила включить сделку по покупке Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами доли в Eurasia Drilling (EDC) в один комплект со сделкой с американской Schlumberger.

Цыганов пояснил ТАСС, что сделки отдельные, однако рассматривать последствия «скорее всего, да, было бы правильно вместе».

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициям предварительно решила, что Schlumberger может претендовать на пакет акций Eurasia Drilling Company в границах от 25+1 до 49% акций. Цыганов напомнил, что Schlumberger и подавала ходатайство о приобретении менее 50%.