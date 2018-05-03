Ещё
ФАС: правкомиссия отложила рассмотрение сделки Schlumberger и EDC из-за санкций США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня

ФАС: правкомиссия отложила рассмотрение сделки Schlumberger и EDC из-за санкций США 

ТАСС 45 минут назад
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, рассматривавшая 28 апреля заявку нефтесервисной компании Schlumberger на покупку доли в российской Eurasia Drilling, решила продлить ее изучение на фоне последних антироссийских санкций США. Об этом ТАСС сказал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов.
"Это связано с (последними, прим. ТАСС) санкциями против России. И против российских граждан. И ясно совершенно, что в этих условиях нужно в 10 раз тщательнее относиться к таким сделкам. Мы же живем сегодня, а не тем, что было год назад. Решение принималось 28 числа исходя из того, что 28 числа творилось на улице, какая была политическая погода", — сказал он.
По его словам, председатель комиссии принял решение продлить рассмотрение сделки, чтобы оценить последствия.
"Время сейчас тяжелое. Если принимать решение о том, чтобы отдавать половину российского нефтесервинсного бизнеса иностранцам, это очень непростое решение. Для того, чтобы его принять, нужно взвесить все за и против", — сказал он.
Правкомиссия поручила подготовить заключения на сделку нескольким ведомствам, в том числе Минэнерго, сказал Цыганов. По его словам, заключение должно быть представлено в течение месяца.
"Обычно правила такие, что если поручение дается, то оно в течение месяца должно быть исполнено, если не установлен другой срок", — сказал он.
28 апреля правкомиссия попросила включить сделку по покупке Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами доли в Eurasia Drilling (EDC) в один комплект со сделкой с американской Schlumberger.
Цыганов пояснил ТАСС, что сделки отдельные, однако рассматривать последствия «скорее всего, да, было бы правильно вместе».
Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициям предварительно решила, что Schlumberger может претендовать на пакет акций Eurasia Drilling Company в границах от 25+1 до 49% акций. Цыганов напомнил, что Schlumberger и подавала ходатайство о приобретении менее 50%.
ТАСС: последние новости
AP: Абрамович предстал перед швейцарским судом по иску ЕБРР Суд ЕС отклонил иск "Нафтогаза" к Еврокомиссии по OPAL два месяца назад Путин одобрил увеличение УК Русгидро через допэмиссию в 2018-2020 годах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин провел массовые отставки315
Популярный российский блогер найден мертвым117
Windows сломал компьютеры по всему миру57
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе134
США испытали новую ядерную бомбу165
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Истории
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение