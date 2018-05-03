Ещё
Гуцериев купил 2,85% акций «Татнефти»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня

Гуцериев купил 2,85% акций «Татнефти» 

Ведомости 1 час назад
Бизнесмен Михаил Гуцериев через подконтрольные ему структуры приобрел акции «Татнефти», передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По информации источника, бизнесмен приобрел на рынке около 2,85% акций «Татнефти» — как обыкновенных, так и привилегированных.
Источник «Ведомостей», близкий к «Русснефти», подтвердил информацию о покупке. Представитель «Русснефти» не стал комментировать данную информацию.
Уставный капитал «Татнефти» составляет около 2,32 млрд руб. На «Татнефть» приходится около 8% нефтедобычи в России и более 80% — в Татарстане. В 2017 г. компания увеличила добычу на 0,9% до 28,94 млн т. Основными владельцами «Татнефти» являются Национальный расчетный депозитарий (59,55%) и Центральный депозитарий Республики Татарстан (30,45%).
Ведомости: последние новости
Абрамович дал показания в швейцарском суде по иску ЕБРР Суд ЕС отклонил иск «Нафтогаза» по доступу «Газпрома» к OPAL Умер владелец сетей re:Store и LEGO Георгий Генс
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин провел массовые отставки315
Популярный российский блогер найден мертвым117
Windows сломал компьютеры по всему миру57
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе134
США испытали новую ядерную бомбу165
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Истории
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение