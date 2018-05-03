Гуцериев купил 2,85% акций «Татнефти» 

Бизнесмен Михаил Гуцериев через подконтрольные ему структуры приобрел акции «Татнефти», передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По информации источника, бизнесмен приобрел на рынке около 2,85% акций «Татнефти» — как обыкновенных, так и привилегированных.
Источник «Ведомостей», близкий к «Русснефти», подтвердил информацию о покупке. Представитель «Русснефти» не стал комментировать данную информацию.
Уставный капитал «Татнефти» составляет около 2,32 млрд руб. На «Татнефть» приходится около 8% нефтедобычи в России и более 80% — в Татарстане. В 2017 г. компания увеличила добычу на 0,9% до 28,94 млн т. Основными владельцами «Татнефти» являются Национальный расчетный депозитарий (59,55%) и Центральный депозитарий Республики Татарстан (30,45%).