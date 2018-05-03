Путин разрешил докапитализировать «Русгидро» на 13 млрд рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении уставного капитала «Русгидро» путем размещения дополнительного выпуска акций компании в 2018-2020 годах, говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

На докапитализацию энергетической компании будет направлено 13 млрд рублей. В свою очередь, «Русгидро» должно внести эти средства в уставный капитал дочерней компании «Чукотэнерго» для финансирования строительства двух воздушных линий электропередачи Певек-Билибино на Чукотке.

«Принять предложение правительства РФ о внесение в качестве вклада в уставный капитал ПАО «Русгидро» денежных средств в размере не более 13 млрд рублей за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций в связи с увеличением уставного капитала в целях предоставления взноса в уставный капитал «Чукотэнерго» ( город Анадырь ) на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино» (этап строительства №1)», — говорится в документе.

При этом Путин поручил обеспечить государству по итогам размещения дополнительного выпуска акций сохранение доли в «Русгидро» на уровне не менее 60,56%