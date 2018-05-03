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Путин разрешил докапитализировать «Русгидро» на 13 млрд рублей
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Путин разрешил докапитализировать «Русгидро» на 13 млрд рублей 

Rambler News Service 44 минуты назад
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении уставного капитала «Русгидро» путем размещения дополнительного выпуска акций компании в 2018-2020 годах, говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
На докапитализацию энергетической компании будет направлено 13 млрд рублей. В свою очередь, «Русгидро» должно внести эти средства в уставный капитал дочерней компании «Чукотэнерго» для финансирования строительства двух воздушных линий электропередачи Певек-Билибино на Чукотке.
«Принять предложение правительства РФ о внесение в качестве вклада в уставный капитал ПАО «Русгидро» денежных средств в размере не более 13 млрд рублей за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций в связи с увеличением уставного капитала в целях предоставления взноса в уставный капитал «Чукотэнерго» (город Анадырь) на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино» (этап строительства №1)», — говорится в документе.
При этом Путин поручил обеспечить государству по итогам размещения дополнительного выпуска акций сохранение доли в «Русгидро» на уровне не менее 60,56%
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