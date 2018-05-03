Суд взыскал с нижегородской администрации 105,9 миллиона в пользу фонда капремонта

Арбитражный суд Нижегородской области решил взыскать с администрации Нижнего Новгорода в пользу областного фонда капитального ремонта многоквартирных домов 105,9 млн рублей.

Из этой суммы 85,8 млн рублей составила задолженность администрации по взносам на капремонт общего имущества в многоквартирных домах с февраля по октябрь 2015 год, 20,1 млн рублей — неустойка, начисленная с 11 сентября 2015 года по 27 марта 2018 года. Кроме того, администрация города должна заплатить 200 тыс. рублей госпошлины, говорится в судебном решении.

Напомним, что исковое заявление фонда капремонта многоквартирных домов Нижегородской области поступило в суд в январе 2016 года.

Ранее сообщалось, что общая сумма задолженности по оплате нижегородскому фонду капремонта взносов составила 2 млрд 455,2 млн рублей, из них 1 млрд 835,5 млн рублей задолжали граждане, 552,8 млн рублей — муниципалитеты, причем злостными неплательщиками, как утверждали в фонде, являются Нижний Новгород и Дзержинск. По данным регионального оператора, за 2015–2017 годы областной центр задолжал 333,5 млн рублей, Дзержинск — 79,2 млн рублей.

В администрации Дзержинска неплатежи объясняли тем, что до конца 2017 года шла сверка муниципальных помещений, на которые выставлялись счета. Аналогичный довод приводили и в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры Нижнего Новгорода: «За время судебного разбирательства комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода (соответчик) было выявлено значительное расхождение в площадях помещений, находящихся в муниципальной собственности».

На фото: арбитражный суд Нижегородской области. Фото: wikimapia.org.