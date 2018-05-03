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ОДК поставит в Ямало-Ненецкий округ оборудование для перекачки газа
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ОДК поставит в Ямало-Ненецкий округ оборудование для перекачки газа 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Фото: ОДК
Рыбинское предприятие «ОДК-Газовые турбины» Объединенной двигателестроительной корпорации поставит газоперекачивающие агрегаты ГПА-25 мощностью 25 МВт на газовое месторождение Каменномысское-море в интересах компании «Газпром добыча Ямбург». Месторождение расположено на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
В рамках первой очереди строительства дожимной компрессорной станции (ДКС) в первом квартале 2023 года на Каменномысское-море поступят четыре ГПА-25. Для второй очереди строительства позднее будут переданы еще четыре агрегата такого типа.
В качестве силового привода в составе ГПА-25 используется газотурбинный двигатель ПС-90ГП-25 разработки АО «ОДК-Авиадвигатель» и производства «ОДК-Пермские моторы». ГПА-25 выпускаются ОДК-ГТ с 2012 года, и на данный момент произведено 34 агрегата, которые используются на таких магистралях по транспортировке газа, как «Северный поток», «Северный поток-2», «Турецкий поток» и других.
Дожимная компрессорная станция, которую построят на базе агрегатов ОДК, будет предназначена для компримирования газа, поступающего с месторождения Каменномысское-море, до давления, необходимого для подготовки газа и последующей транспортировки. ДКС войдет в состав установки комплексной подготовки газа, расположенной на мысе Парусный.
ОДК-ГТ также поставит для газотурбинной электростанции мощностью 36 МВт месторождения Каменномысское-море энергетические газотурбинные агрегаты ГТА-6РМ.
Каменномысское-море — газовое месторождение, расположенное в акватории Обской губы между мысами Каменный и Парусный. Открытое в 2000 году месторождение по величине геологических запасов газа относится к крупным. Его геологические запасы достигают 534,7 млрд кубометров газа. Оператором выступает компания «Газпром добыча Ямбург».
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