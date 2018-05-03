Чистая прибыль Setl Group за 2017 год выросла на 26%

МОСКВА , 3 мая — РИА Недвижимость. Чистая прибыль холдинга Setl Group по МСФО за 2017 год выросла на 26% — до 7,869 миллиарда рублей, следует из данных отчетности компании.

"Выручка увеличилась на 62,4% по сравнению с 2016 годом и составила 99,7 миллиарда рублей", — сообщается в пресс-релизе.

Показатель EBITDA составил 10,3 миллиарда рублей и увеличился на 29,3% по сравнению с 2016 годом, добавляется в нем.

Как говорится в сообщении, рост объема ввода Setl Group по общей площади объектов составил 28% (1,22 миллиона квадратных метров против 0,95 миллиона квадратных метров годом ранее). Продажи холдинга в денежном выражении увеличились на 9%.