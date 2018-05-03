Ещё
ПИК обновил совет директоров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Популярный российский блогер найден мертвым
Популярный российский блогер найден мертвым

ПИК обновил совет директоров 

РИА Недвижимость 19 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 3 мая — РИА Недвижимость. Собрание акционеров девелоперской группы «ПИК» избрало новый состав совета директоров компании.
Как сообщается на сайте девелопера, в руководящем органе компании свои места сохранили независимые директора Александр Варення, Зумруд Рустамова и Алексей Бланин, а также Георгий Фигин и Алексей Карпенко, представляющие интересы основного акционера ПИК Сергея Гордеева.
Кроме того, в новый состав совета директоров вошли директор департамента венчурных инвестиций ПИК Илья Баландин, бывший вице-президент компании по развитию земельных активов Владислав Свиблов, первый вице-президент, операционный директор группы Александр Прыгунков и представитель Гордеева Максим Альперин.
Покинули совет директоров занимавшая пост председателя бывший первый вице-президент компании Марина Зиновина, представлявший интересы Гордеева Сергей Воробьев, представлявшая интересы Александра Мамута Марина Грёнберг и советник Гордеева Александр Должич.
Группа «ПИК» — крупнейший девелопер жилой недвижимости в России. Владельцем компании является президент и председатель правления группы Сергей Гордеев, консолидировавший в прошлом году 74,6% группы, выкупив доли Александра Мамута и Микаила Шишханова.
РИА Недвижимость: последние новости
Ипотека в приоритете: российские банки наращивают портфель «ЛСР» за год заключила в Москве по схеме trade-in сделки на 1 млрд рублей Швейцарский химконцерн Sika в 2017 году увеличил чистую прибыль на 15%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ148
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии359
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе40
В России могут ввести новый налог169
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber9
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение