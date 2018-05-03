ПИК обновил совет директоров

Кроме того, в новый состав совета директоров вошли директор департамента венчурных инвестиций ПИК Илья Баландин, бывший вице-президент компании по развитию земельных активов Владислав Свиблов, первый вице-президент, операционный директор группы Александр Прыгунков и представитель Гордеева Максим Альперин.