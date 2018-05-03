ПИК обновил совет директоров 

МОСКВА, 3 мая — РИА Недвижимость. Собрание акционеров девелоперской группы «ПИК» избрало новый состав совета директоров компании.
Как сообщается на сайте девелопера, в руководящем органе компании свои места сохранили независимые директора Александр Варення, Зумруд Рустамова и Алексей Бланин, а также Георгий Фигин и Алексей Карпенко, представляющие интересы основного акционера ПИК Сергея Гордеева.
Кроме того, в новый состав совета директоров вошли директор департамента венчурных инвестиций ПИК Илья Баландин, бывший вице-президент компании по развитию земельных активов Владислав Свиблов, первый вице-президент, операционный директор группы Александр Прыгунков и представитель Гордеева Максим Альперин.
Покинули совет директоров занимавшая пост председателя бывший первый вице-президент компании Марина Зиновина, представлявший интересы Гордеева Сергей Воробьев, представлявшая интересы Александра Мамута Марина Грёнберг и советник Гордеева Александр Должич.
Группа «ПИК» — крупнейший девелопер жилой недвижимости в России. Владельцем компании является президент и председатель правления группы Сергей Гордеев, консолидировавший в прошлом году 74,6% группы, выкупив доли Александра Мамута и Микаила Шишханова.