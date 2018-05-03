В «Альфа-Лизинге» рассказали о продлении программы Минпромторга по лизингу спецтехники

Компания «Альфа-Лизинг» расширяет свое участие в программе Минпромторга РФ по лизингу коммунальной и дорожно-строительной техники. Как рассказали в компании, программа будет продлена до 2020 года, о чем представители Минпромторга сообщили в ходе круглого стола «Субсидирование льготного лизинга специализированной техники», проведенного 27 апреля на форуме строительно-дорожной техники Demostroy 2018.

Министерство утвердило объем финансирования — 1 млрд рублей ежегодно с возможностью выделения дополнительных средств из бюджета при повышенной потребности рынка; соглашение о выделении 1 млрд рублей на 2018 год планируется к подписанию в первой половине мая, следует из сообщения «Альфа-Лизинга».

«В ходе встречи представители министерства также заверили участников, что возможно выделение суммы дополнительного финансирования, в случае если озвученного объема не хватит до конца года», — уточнила руководитель отдела госрегулирования, комплаенса и авторизации ГК «Альфа-Лизинг» Римма Иващук

В компании напомнили, что программа предусматривает скидку на аванс в сумме от 250 тыс. до 4,6 млн рублей. Список субсидируемой техники включает 2 821 наименование и постоянно расширяется. Программой могут воспользоваться как представители среднего и малого бизнеса, так и крупные лизингополучатели, реализующие инфраструктурные проекты.