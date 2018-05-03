Китай и Нигерия подписали соглашение о валютном свопе

Пекин, 3 мая / Синьхуа / — Народный банк Китая ЦБ / и Центральный банк Нигерии подписали соглашение о валютном свопе, которое позволит двум сторонам обменять 15 млрд юаней /около 2,35 млрд долл. США / на 720 млрд нигерийских найр или наоборот, сообщается на сайте НБК.

Данный шаг нацелен на активизацию двусторонних инвестиций и торговли и содействие финансовой стабильности обеих сторон, отмечается в заявлении китайского ЦБ.

Соглашение заключено сроком на три года и при обоюдном согласии может быть продлено.

Своп-соглашение позволяет двум учреждениям обмениваться платежами в одной валюте на эквивалентную сумму в другой валюте для облегчения двусторонних торговых расчетов и поддержки ликвидности на финансовых рынках. -0-