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Китай и Нигерия подписали соглашение о валютном свопе
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Популярный российский блогер найден мертвым

Китай и Нигерия подписали соглашение о валютном свопе 

ИА Синьхуа 27 минут назад
Пекин, 3 мая /Синьхуа/ — Народный банк Китая /ЦБ/ и Центральный банк Нигерии подписали соглашение о валютном свопе, которое позволит двум сторонам обменять 15 млрд юаней /около 2,35 млрд долл. США/ на 720 млрд нигерийских найр или наоборот, сообщается на сайте НБК.
Данный шаг нацелен на активизацию двусторонних инвестиций и торговли и содействие финансовой стабильности обеих сторон, отмечается в заявлении китайского ЦБ.
Соглашение заключено сроком на три года и при обоюдном согласии может быть продлено.
Своп-соглашение позволяет двум учреждениям обмениваться платежами в одной валюте на эквивалентную сумму в другой валюте для облегчения двусторонних торговых расчетов и поддержки ликвидности на финансовых рынках. -0-
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