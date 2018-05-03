Астраханские предприятия вдвое успешнее волгоградских

Росстат опубликовал сравнительные данные по некоторым макроэкономическим показателям ЮФО. Почти по всем регионам улучшился сальдированный финансовый результат. По данным за январь-февраль этого года в Волгоградской области сальдированная прибыль составила 7,86 млрд рублей (в прошлом году за тот же период был убыток). При этом убыточных организаций в области 36,5%, их общий убыток составил 2,58 млрд рублей. В соседней Астраханской области убыточных организаций больше — сразу 45,2%, но они показали всего 908 млн убытка. При этом в целом по региону астраханцы опережают соседей более чем вдвое — сальдированная прибыль достигла 16,24 млрд рублей. Это больше, даже чем в Ростовской области — 15,78 млрд, но, конечно, существенно меньше в сравнении с Кубанью — 40,7 млрд Наименьшее число убыточных организаций, кстати, в Калмыкии . Их всего 27,9%.

А вот ситуация с кредиторской задолженностью улучшилась всего в двух субъектах ЮФО — это опять Калмыкия (97,9%) и Астраханская область (94,7%). Кредиторка астраханских компаний 102,6 млн рублей, в Волгоградской области долги выросли на 4,7% — до 276,1 млрд Интересно, что во всех регионах ЮФО дебиторская задолженность немного ниже, чем кредиторская. В частности в Астраханской и Волгоградской областях это 98,7 и 216 млрд рублей соответственно.