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Путин одобрил докапитализацию «Русгидро»
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Путин одобрил докапитализацию «Русгидро» до 13 млрд рублей из бюджета 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин одобрил увеличение уставного капитала "Русгидро" в 2018–2020 годах на сумму до 13 млрд руб. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Уточняется, президент разрешил провести допэмиссию, обеспечив долю России в уставном капитале в размере не менее 60,56%.
Помимо этого, глава государства постановил принять предложения правительства о внесении в уставный капитал компании до 13 млрд руб "за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке оплаты размещаемых… дополнительных акций".
В прошлом году сообщалось, что Fitch улучшило прогноз по рейтингу "РусГидро" до "стабильного".
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