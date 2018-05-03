Путин одобрил докапитализацию «Русгидро» до 13 млрд рублей из бюджета

Президент России Владимир Путин одобрил увеличение уставного капитала "Русгидро" в 2018–2020 годах на сумму до 13 млрд руб. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Уточняется, президент разрешил провести допэмиссию, обеспечив долю России в уставном капитале в размере не менее 60,56%.

Помимо этого, глава государства постановил принять предложения правительства о внесении в уставный капитал компании до 13 млрд руб "за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке оплаты размещаемых… дополнительных акций".