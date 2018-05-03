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Группа «Ренова» делала обращение в Минэнерго
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Группа «Ренова» обращалась в Минэнерго с предложением мер поддержки 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Группа "Ренова" обращалась в Минэнерго и Минпромторг РФ с запросом мер господдержки в связи с санкциями США, сообщил журналистам замглавы Минэнерго Андрей Черезов.
Газета "Коммерсант" в четверг сообщила, что "Ренова" направила в правительство обширный список мер поддержки для своих активов — от рефинансирования кредитов до запрета на импорт газировки и минералки.
"Да, они обращались, и в Минпром обращались. Там турбинный завод, у них крупный завод, он прошел модернизацию, они производят атомные реакторы, судовые и тепловые они выпускают турбины, поэтому здесь изменения нормативно-правовой базы, поддержка она в принципе невозможна. Комиссия Минпрома и Минэнерго она совместная есть, и в рамках этой комиссии нужно выработать", — сказал Черезов.
Как ранее в четверг сообщал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, правительство РФ прорабатывает обращение группы "Ренова" по господдержке в связи с санкциями США, решений пока нет.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал" и Виктор Вексельберг и его группа "Ренова".
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