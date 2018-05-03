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Среднегодовая цена нефти Urals выросла до $66,15 за баррель
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Среднегодовая цена нефти Urals выросла до $66,15 за баррель 

Rambler News Service 39 минут назад
Фото: Прайм
Средняя цена нефти марки Urals по итогам января-апреля 2018 года составила $66,15 за баррель, говорится в материалах министерства финансов РФ.
В 2017 году средняя котировка нефтяных цен в аналогичном периоде балансировала на уровне $51,84. Таким образом, в этом году цены на нефть выросли на 27,6%.
В апреле баррель Urals стоил $69,08, что в 1,35 раза выше, чем в апреле прошлого года ($51,11 за баррель).
В действующем федеральном бюджете на 2018-2020 годы заложена цена нефти в $40 за баррель в первый год, с последующей ежегодной индексацией на 2%.
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