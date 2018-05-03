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Корпорация «ВСМПО-Ависма» с начала года потратила $210,8 млн на покупку акций «Русгидро»
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Корпорация «ВСМПО-Ависма» с начала года потратила $210,8 млн на покупку акций «Русгидро» 

Rambler News Service 1 час назад
Корпорация «ВСМПО-Ависма» с января 2018 года потратила $210,777 млн на покупку акций «Русгидро», говорится в материалах «ВСМПО-Ависма»
«В 2018 году группа приобрела обыкновенные акции компании «Русгидро» в количестве 16 865 336 082 штук на сумму $210,777 млн или 12,694 млрд рублей», — отмечает корпорация.
В 2017 году «ВСМПО-Ависма» приобрела акции «Русгидро» на сумму $125,553 млн или 7,36 млрд рублей в количестве 8 910 454 384 штук.
Корпорация планирует удерживать акции «Русгидро» для получения дохода от дивидендов и роста котировок, говорится в материалах.
Как ранее сообщало RNS, корпорация «ВСМПО-Ависма» [увеличила] (https://rns.online/energy/VSMPO-avisma-uvelichila-dolyu-v-Rusgidro-s-3-do-6-2018-04-25/) через свою дочернюю компанию «Авитранс» долю в энергетической компании «Русгидро» с 3,066% до 5,9565%. Сделка была совершена 16 апреля 2018 года.
«ВСМПО-Ависма» — производитель титана, слитков и всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов, а также прессованных крупногабаритных изделий из алюминия, полуфабрикатов из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе. Предприятие входит в «Ростех».
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