Чистая прибыль Kellogg в I квартале выросла в 1,7 раза

Чистая прибыль американского производителя продуктов питания быстрого приготовления Kellogg Company по итогам первого квартала 2018 года выросла в 1,67 раза, до 444 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию по итогам первого квартала составила 1,27 доллара против прибыли в 0,75 доллара годом ранее. Выручка компании выросла на 4,7% — до 3,401 миллиарда долларов.

Чистые продажи в Северной Америке выросли на 1,8%, в Европе — на 14,4%. В Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) показатель увеличился на 11%, а в странах Латинской Америки продажи поднялись на 5,3%.

"Мы достигли заметного прогресса по ключевым пунктам нашего плана роста", — приводятся в релизе слова председателя совета директоров и главы компании Стива Кахиллана (Steve Cahillane). По его словам, компания ускорила свой рост на развивающихся рынках.

Kellogg Company была основана в 1906 году, нынешнее название приобрела в 1922 году. Компания является известным производителем продуктов питания быстрого приготовления и сухих завтраков, занимающим одно из лидирующих мест в мире в этом сегменте пищевого рынка.