Хакасский Муниципальный Банк оптимизировал ставки по потребкредитам

Хакасский Муниципальный Банк оптимизировал ставки по программам кредитования для физических лиц.

Теперь «Потребительский» кредит без обеспечения выдается под 17% годовых (вместо 15—18,5%) на сумму до 200 тыс. рублей. По тарифам «Для бюджетников» и «Для пенсионеров» проценты начисляются по ставке 16,5% годовых (ранее — 15 — 17%), а сумма кредита не должна превышать 300 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно.

В случае предоставления заемщиком поручительства или залога автомобиля, процентная ставка снижается на 1 процентный пункт, а максимальная сумма заимствования не ограничена.

Продуктовый виджет

«Большой» кредит выдается под 14,5% годовых (прежде — под 14,75 — 15,75%) на сумму от 500 тыс. рублей под залог недвижимости, автомобиля или поручительство.

«Ранее процентная ставка зависела от срока кредита, который варьировался от 13 до 60 месяцев. Теперь заключить договор можно минимум на 19 месяцев, а размер процента един для всех сроков. Также банк ввел дополнительную скидку в размере 0,5 процентного пункта для заемщиков, подающих заявку на кредит на сайте банка. Кроме того, аналогичная скидка предоставляется по тарифам «Потребительский» и «Большой» клиентам, подтвердившим доход через личный кабинет на сайте ФНС», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Погашение кредита осуществляется аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика, при этом в первый месяц использования денежных средств погашение основного долга не происходит, а уплачиваются только проценты, которые начисляются по ставке 0,15% в день (эквивалентно 54,75% годовых). Повышенные проценты не применяются по «Большому» кредиту.

Личное страхование оформляется по желанию клиента и не влияет на размер процентной ставки.