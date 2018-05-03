Илон Маск пожаловался на «скучные» вопросы и отправил Tesla на дно

Генеральный директор автомобильной компании Tesla Ислон Маск отказался отвечать на вопросы журналистов и аналитиков по итогам очередного убыточного квартального отчета и снова обвалил капитализацию компании. Об этом сообщает Bloomberg.

Маск счел все вопросы о доходах компании, а также о статусе производства самой массовой модели компании Model 3, «скучными» и отказался на них отвечать. На фоне конференц-кола и «неприкольных вопросов» от журналистов акции компании упали на 4,5 процента.

Аналитики, которые не получили ответов на вопросы начали намекать, что инвесторам и поклонникам Tesla следует готовиться «к плаванию».

«Скучные вопросы могут пониматься как жесткие. Я надеюсь, что фанаты Tesla умеют плавать, потому что без скучных ответов на жесткие вопросы выглядит так, будто Маск ведет их прямо в воду», — заявил агентству аналитик AutoPacific Inc. Дейв Салливан.

Tesla уже два года не может наладить массовое производство своей самой доступной модели — Model 3. Именно она должна была спасти компанию и помочь ей нарастить прибыль, однако Маск регулярно признавал проблемы с производством, компания ни разу не выполнила поставленный план.

По итогам первого квартала 2018 года Tesla понесла рекордные убытки. Компания не получает прибыли уже пятый квартал подряд, компания отчиталась о 710 миллионов долларов убытка, при этом это оказалось приятным сюрпризом для аналитиков, которые ожидали более значительных убытков.