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В США приостановили рассмотрение иска «Татнефти»
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Суд в США приостановил рассмотрение иска «Татнефти» к Украине 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суд в США приостановил рассмотрение иска "Татнефти" к Украине на 144 миллиона долларов, говорится в распоряжении окружного судьи по округу Колумбия Коллин Коллар-Котелли.
Суд постановил, что у него нет полномочий рассматривать дело в своей юрисдикции, пока не будет отдельно выяснено в апелляционном суде.
"Суд рассмотрел заявления сторон и пришел к выводу, что, поскольку вопрос о юрисдикции суда оспаривается Украиной, и данный вопрос рассматривается апелляционным судом по округу Колумбия, то данный суд не имеет юрисдикции, которая необходима для разрешения иска Tatneft", — говорится в решении суда.
Сторона ответчика — Украины — ранее говорила, что суд в США не должен рассматривать дело в своей юрисдикции на основании так называемого суверенного иммунитета, который защищает иностранные правительства от большей части исков в американских судах. "Татнефть" с этим не согласна.
Спор "Татнефти" и Украины связан с компанией "Укртатнафта", созданной в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Со стороны Украины в уставный капитал компании был передан сам НПЗ, со стороны Татарстана — акции добывающих компаний и денежные средства. Однако в 2007 году Татарстан, который вместе с "Татнефтью" контролировал 55,7% акций "Укртатнафты", потерял контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов российская доля в предприятии сократилась до нуля.
Международный коммерческий арбитраж ad hoc (специально созданный для разрешения спора) в июле 2014 года в Париже вынес решение по иску "Татнефти" к Украине, обязав ответчика выплатить компании 112 миллионов долларов в качестве компенсации за нарушения межгосударственного соглашения о защите инвестиций, а также проценты на эту сумму, всего — около 144 миллионов долларов.
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