Доллар и евро не могут противостоять силе рубля, — Андрей Кочетков, аналитик компании «Открытие Брокер»

Рубль укреплял свои позиции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4620 рублей. В предыдущие дни рубль слабел на фоне низкой ликвидности и укрепления доллара на глобальном рынке. Однако решение ФРС не повышать ставку привело к коррекции в долларе, что поддержало и рубль. Цены на нефть остаются комфортными, а для бюджета — на уровне эйфории. ЦБ , как оказывается, мог не проводить покупки валюты для Минфина в период праздников — 27 апреля, например, эти операции не осуществлялись. С позиций макроэкономики у рубля нет поводов для дальнейшего ослабления. Производственный PMI вырос в апреле до 51,3 п. с 50,6 п. в марте. Еврокомиссия повысила прогноз роста экономики РФ в 2018 году с 1,6% до 1,7%. В ближайшее время можно ожидать возвращения рубля к уровню 62,0-62,5 за доллар.

Европейские индексы находятся в недоумении. Ещё на прошлой неделе президент ЕЦБ Марио Драги заявил о том, что экономический цикл в еврозоне, возможно, уже прошёл свой пик. На текущей неделе мы получаем некоторые подтверждения этим словам. Инфляция замедлилась в апреле до 1,2% (при ожиданиях 1,3%). Таким образом, есть высокая вероятность того, что ЕЦБ будет весьма сложно отказаться от программы стимулирования. Более того, если текущее стимулирование не помогает ускорению экономического роста, то это весьма большой повод для пессимизма. К тому же пока остаётся неясным вопрос торговых отношений с США . В четверг евро немного укреплялся, что оказывало давление на бумаги экспортёров. В частности, Bayer AG снизил свои ожидания на 2018 год из-за падения прибыли в I квартале на фоне негативного влияния обменных курсов. Adidas AG (-1,3%) отчитался о росте прибыли за счёт увеличения продаж в Северной Америке, но рынку уже не хватило подтверждения прогноза на текущий год. Из статистики также можно отметить индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании . В апреле индекс вырос до 52,8 п. с 51,7 в марте, но не дотянул до прогнозного значения 53,4 п.

Нефть дешевела на фоне статистики роста добычи в США до нового рекорда 10,619 млн бар. в сутки. Однако геополитические проблемы продолжат поддерживать котировки на высоком уровне. Иран вновь обвинил США в множественном нарушении ядерной сделки, а также предупредил, что не собирается соглашаться на какие-либо новые условия. Соответственно, отказ США от сделки становится всё более вероятным, а также становится вероятным возвращение американских санкций на поставки нефти Тегераном

Торговый дефицит США сократился в марте на 15% до $49 млрд Экспорт вырос на 2% до рекордных $208,5 млрд, а импорт упал на 1,8% до $257,5 млрд Число первичных обращений за пособием по безработице выросло за прошлую неделю на 2 тыс. до 211 тыс. Стоимость труда в США выросла в I квартале на 2,7% при росте производительности лишь на 0,7%. После выхода статистики фьючерс на индекс доллара снижался уже на 0,4% до 92,23 п. Фьючерс на S&P 500 терял около 0,3%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам осталась выше 2,94%. Период корпоративных отчётов постепенно минует свой пик, но, похоже, что рост прибыли американских корпораций перестал удивлять участников торгов. Май и июнь являются одними из самых сложных месяцев для американского рынка. После столь бурного роста в предыдущие 1,5 года можно ожидать очередной попытки уйти на коррекцию. В России рынок также может оказаться под давлением, хотя у рубля пока преобладают факторы на укрепление.