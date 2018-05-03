В 2017-м глава Activision заработал в 306 раз больше рядового сотрудника компании 

Юристы Activision Blizzard отправили в Комиссию по ценным бумагам и биржам США документ, содержащий информацию о финансовых результатах компании за 2017 год.
Одним из интересных пунктов, на которые обратил внимание журналист Kotaku Джейсон Шрайер, стал заработок руководителя издательства Бобби Котика. За прошедшие 12 месяцев он получил 28,696 миллионов долларов. Из них только 1,75 миллиона долларов — зарплата. Тогда как остальное — гонорары за акции, дополнительные награды и различные компенсации. И это при том, что годом ранее доход генерального директора Activision Blizzard был ещё больше — 33,065 миллиона долларов.
В то же время ежегодный средний заработок сотрудников издательства составляет «всего» 93,66 тысяч долларов.
Исходя из вышесказанного, доход нашего генерального директора в 306 раз выше средней зарплаты сотрудников. Из-за большого спектра должностных функций по всему миру внутри нашей компании, компенсационные выплаты нашим сотрудникам значительно отличаются между разными департаментами, местами работы и опытом работника. Мы уверены, что работа наших подчинённых оплачивается надлежащим образом.
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