В 2017-м глава Activision заработал в 306 раз больше рядового сотрудника компании

Юристы Activision Blizzard отправили в Комиссию по ценным бумагам и биржам США документ, содержащий информацию о финансовых результатах компании за 2017 год.

Одним из интересных пунктов, на которые обратил внимание журналист Kotaku Джейсон Шрайер, стал заработок руководителя издательства Бобби Котика . За прошедшие 12 месяцев он получил 28,696 миллионов долларов. Из них только 1,75 миллиона долларов — зарплата. Тогда как остальное — гонорары за акции, дополнительные награды и различные компенсации. И это при том, что годом ранее доход генерального директора Activision Blizzard был ещё больше — 33,065 миллиона долларов.

В то же время ежегодный средний заработок сотрудников издательства составляет «всего» 93,66 тысяч долларов.

Исходя из вышесказанного, доход нашего генерального директора в 306 раз выше средней зарплаты сотрудников. Из-за большого спектра должностных функций по всему миру внутри нашей компании, компенсационные выплаты нашим сотрудникам значительно отличаются между разными департаментами, местами работы и опытом работника. Мы уверены, что работа наших подчинённых оплачивается надлежащим образом.

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