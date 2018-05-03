Ещё
В 2017-м глава Activision заработал в 306 раз больше рядового сотрудника компании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В 2017-м глава Activision заработал в 306 раз больше рядового сотрудника компании 

Игромания.ру 38 минут назад
Фото: Игромания.ру
Юристы Activision Blizzard отправили в Комиссию по ценным бумагам и биржам США документ, содержащий информацию о финансовых результатах компании за 2017 год.
Одним из интересных пунктов, на которые обратил внимание журналист Kotaku Джейсон Шрайер, стал заработок руководителя издательства Бобби Котика. За прошедшие 12 месяцев он получил 28,696 миллионов долларов. Из них только 1,75 миллиона долларов — зарплата. Тогда как остальное — гонорары за акции, дополнительные награды и различные компенсации. И это при том, что годом ранее доход генерального директора Activision Blizzard был ещё больше — 33,065 миллиона долларов.
В то же время ежегодный средний заработок сотрудников издательства составляет «всего» 93,66 тысяч долларов.
Исходя из вышесказанного, доход нашего генерального директора в 306 раз выше средней зарплаты сотрудников. Из-за большого спектра должностных функций по всему миру внутри нашей компании, компенсационные выплаты нашим сотрудникам значительно отличаются между разными департаментами, местами работы и опытом работника. Мы уверены, что работа наших подчинённых оплачивается надлежащим образом.
Activision Blizzard
Игромания.ру: последние новости
РКН больше не будет массово блокировать подсети Telegram Google купила студию Owlchemy Labs, создавшую Job Simulator Сервис Opera VPN прекратит работу с 30 апреля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии310
В России могут ввести новый налог113
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе380
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ72
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы109
Видео
00:46
Роскомнадзор прояснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение