Чистая прибыль Gunvor за 2017 год упала почти вдвое — до $162 млн

Чистая прибыль после уплаты налогов Gunvor по итогам 2017 года упала в 1,94 раза по сравнению с показателем предшествующего года — до $162 млн, сообщает компания в своей отчетности.

Выручка по итогам года составила $63 млрд, что на 34% больше, чем в 2016 году. Изменение вызвано ростом цен на нефть.

Общий объем продаж составил 184 млн тонн, увеличившись на 20,3% по сравнению с показателем годом ранее.

«2017 год был годом инвестиций для Gunvor, как в расширение торговли, так и в увеличение активов. Базовая прибыль была твердой, учитывая сложную обстановку на рынке, и Gunvor имеет хорошие возможности конкурировать на всех мировых рынках», — отмечается в сообщении компании.