Ещё
Чистая прибыль Gunvor за 2017 год упала почти вдвое — до $162 млн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чистая прибыль Gunvor за 2017 год упала почти вдвое — до $162 млн 

Rambler News Service 55 минут назад
Чистая прибыль после уплаты налогов Gunvor по итогам 2017 года упала в 1,94 раза по сравнению с показателем предшествующего года — до $162 млн, сообщает компания в своей отчетности.
Выручка по итогам года составила $63 млрд, что на 34% больше, чем в 2016 году. Изменение вызвано ростом цен на нефть.
Общий объем продаж составил 184 млн тонн, увеличившись на 20,3% по сравнению с показателем годом ранее.
«2017 год был годом инвестиций для Gunvor, как в расширение торговли, так и в увеличение активов. Базовая прибыль была твердой, учитывая сложную обстановку на рынке, и Gunvor имеет хорошие возможности конкурировать на всех мировых рынках», — отмечается в сообщении компании.
Rambler News Service: последние новости
«Аэрофлот» получил премию Freddie Awards 2018 за лучшую программу лояльности «Алроса» продала на аукционе во Владивостоке крупные алмазы на $14,8 млн «Газпром» увеличил добычу газа в январе — апреле на 9,1% — до 177,3 млрд кубометров
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Популярный российский блогер найден мертвым61
Путин провел массовые отставки96
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе95
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ191
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии373
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение