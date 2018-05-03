Ещё
Чистая прибыль Gunvor в 2017 г сократилась почти в 2 раза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чистая прибыль Gunvor в 2017 г сократилась почти в 2 раза 

Прайм 38 минут назад
Чистая прибыль международного сырьевого трейдера Gunvor Group по итогам 2017 года уменьшилась в 1,94 раза — до 162 миллионов долларов, сообщается в отчете компании.
Объем продаж компании увеличился на 20,2% — до 184 миллионов тонн. Выручка Gunvor в отчетном периоде выросла на 34% — до 63 миллиардов долларов.
"2017 год стал для Gunvor годом инвестиций как в развитие торговли, так и в модернизацию наших активов. Базовая прибыль была на высоком уровне, учитывая сложную торговую среду, и теперь Gunvor имеет возможность конкурировать на всех глобальных рынках", — приводятся в релизе слова финансового директора Gunvor Group Жака Эрни (Jacques Erni).
При этом отмечается, что на финансовых показателях компании отрицательно сказались единовременные расходы, связанные с открытием новых офисов в Северной Америке и окончанием нескольких долгосрочных контрактов по хранению.
Gunvor — один из крупнейших в мире энергетических трейдеров по объему продаж. Компания была основана в 2000 году бизнесменами Геннадием Тимченко и Торбьорном Торнквистом. Впоследствии Тимченко, попавший под санкции США, продал свою долю Торнквисту.
Прайм: последние новости
ФАС подозревает ритейлера "Лента" в нарушении закона о торговле Рубль растет к доллару и евро в рамках коррекции после 3-х сессий снижения Чистая денежная позиция "Сургутнефтегаза" составляет $1 на акцию, - Аналитики Sberbank Investment Research
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии243
В России может появиться новый налог92
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе360
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы109
Россияне побили рекорд бегства в США415
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
02:32
В Битцевском лесу обустроены 22 пикниковые точки
Новости Москвы
00:24
Московский зоопарк проведет тематические экскурсии
Новости Москвы Другое
00:15
Бородина укатила отдыхать без мужа
Шоу-бизнес
00:29
Жители столичного региона наблюдали редкий парад планет
Наука и техника Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение