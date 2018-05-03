НОВАТЭК ускорится. Проектная документация для «Арктик СПГ-2» будет готова в ноябре

Проектную документацию завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2» подготовят уже в ноябре этого года, а инвестиционное решение по строительству перевалочного пункта СПГ на Камчатке будет готово во втором полугодии. Об этом глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон сообщил журналистам после встречи с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

«Проектную документацию по «Арктик СПГ-2» мы заканчиваем ориентировочно в ноябре, по Камчатке мы стремимся принять инвестиционное решение в третьем, не позже четвертого квартала», — сказал он.

Леонид Михельсон также рассказал, что компания рассчитывает на внесение Госдумой поправок, которые позволили ли бы перевалочному пункту компании на Камчатке войти в территорию опережающего развития. Сейчас проект не попадает под ТОР, так как он будет расположен на воде, а не на суше, — сообщает ТАСС

НОВАТЭК и японские энергетические компании ведут переговоры об их вхождении в долю проекта завода «Арктик СПГ-2». По словам Леонида Михельсона, они должны принять решение до конца этого года.

«Мы рассматриваем участие японских компаний в «Арктик СПГ-2». Идет предметный, детальнейший разговор. В принципе, в этом году его надо уже заканчивать, иначе будет такая же ситуация как с «Ямал СПГ» (японские компании тогда после длительных переговоров не вошли в этот проект)», — сказал он.

Глава НОВАТЭКа добавил, что компания ведет переговоры и по участию японских компаний в качестве партнеров в проекте строительства перевалочного пункта СПГ на Камчатке.

«Будем стараться помочь компаниям достигнуть взаимовыгодных договоренностей, потому что первый проект («Ямал СПГ») доказал что те, кто не побоялся принять участие, сейчас довольны, как проект развивается», — рассказал министр.

«Арктик СПГ-2» — второй СПГ-завод НОВАТЭКа, запуск которого на базе Гыданских месторождений должен состояться в 2023 году. Его мощность может составить 19,8 млн тонн. Скорее всего, проект будет реализован совместно с иностранными партнерами, которые могут получить совокупную долю от 30% до 49%. Ранее глава компании говорил, что рассчитывает на участие в строительстве нового завода своих партнеров по проекту «Ямал СПГ» — французской Total и китайской CNPC.