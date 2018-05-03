Экспорт российской нефти через порты в апреле составил 10,65 млн тонн

Игорь Демин. Объем перевалки российской нефти на экспорт в морских портах в апреле 2018 года составил 10,65 млн тонн, сообщил RNS официальный представитель «Транснефти»

«Предварительные данные по отгрузкам в портах в апреле: Новороссийск — 2,25 млн тонн, Приморск — 3,6 млн тонн, Усть-Луга — 2,2 млн тонн, Козьмино — 2,6 млн тонн», — отметил Демин.

Официальный представитель «Транснефти» добавил, что порту Козьмино в 05.00 (мск) закончился начавшийся 2 мая шторм, однако погода остается неустойчивой. Опаздывающих танкеров в морских портах нет. Прием нефти в трубопроводную систему и поставки на НПЗ идут по плану.