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Экспорт российской нефти через порты в апреле составил 10,65 млн тонн
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Экспорт российской нефти через порты в апреле составил 10,65 млн тонн 

Rambler News Service 1 час назад
Объем перевалки российской нефти на экспорт в морских портах в апреле 2018 года составил 10,65 млн тонн, сообщил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
При этом, согласно предварительным данным, перевалка нефти в Новороссийске составила 2,25 млн тонн, в Усть-Луге (Ленинградская область) — 2,2 млн тонн, в Приморске (Ленинградская область) — 3,6 млн тонн, в Козьмино (Приморский край) — 2,6 млн тонн.
«Предварительные данные по отгрузкам в портах в апреле: Новороссийск — 2,25 млн тонн, Приморск — 3,6 млн тонн, Усть-Луга — 2,2 млн тонн, Козьмино — 2,6 млн тонн», — отметил Демин.
Официальный представитель «Транснефти» добавил, что порту Козьмино в 05.00 (мск) закончился начавшийся 2 мая шторм, однако погода остается неустойчивой. Опаздывающих танкеров в морских портах нет. Прием нефти в трубопроводную систему и поставки на НПЗ идут по плану.
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