Центробанк впервые обнародовал оценку объемов сомнительных операций

Как уточняет ЦБ , оценка выявленных фактов проведения кредитными организациями и их клиентами сомнительных операций подготовлена на основе данных Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

В частности, почти половину (около 47 процентов) операций по обналичиванию средств осуществляли физические лица. С их счетов в прошлом году было снято 152 миллиарда рублей. Еще 135 миллиардов рублей (41 процент) пришлось на выдачи «на прочие цели» и по платежным картам юридических лиц. При этом индивидуальные предприниматели обналичили 15 миллиардов рублей.

Данные об оценке объемов сомнительных операций Центробанк публикует впервые, однако планирует обновлять подобную информацию регулярно.