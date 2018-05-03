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Центробанк впервые обнародовал оценку объемов сомнительных операций
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Центробанк впервые обнародовал оценку объемов сомнительных операций 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Как уточняет ЦБ, оценка выявленных фактов проведения кредитными организациями и их клиентами сомнительных операций подготовлена на основе данных Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
В частности, почти половину (около 47 процентов) операций по обналичиванию средств осуществляли физические лица. С их счетов в прошлом году было снято 152 миллиарда рублей. Еще 135 миллиардов рублей (41 процент) пришлось на выдачи «на прочие цели» и по платежным картам юридических лиц. При этом индивидуальные предприниматели обналичили 15 миллиардов рублей.
Данные об оценке объемов сомнительных операций Центробанк публикует впервые, однако планирует обновлять подобную информацию регулярно.
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