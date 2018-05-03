Задолженность «Оренбургских пассажирских перевозок» по контрактам снизилась на 5 млн рублей

МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» погасило часть долгов по муниципальным контрактам с предпринимателями — перевозчиками, сообщает «56 медиа» со ссылкой на региональную прокуратуру

Задолженность в размере около 50 млн руб. образовалась при оплате 30 заключенных муниципальных контрактов. По итогам последней проверки, по результатам которой главе МКП было внесено представление, компания сократила коммерческую задолженность на 5 млн руб.

Также по требованию прокуратуры разработан и утвержден график погашения оставшейся суммы долга.