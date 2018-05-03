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Задолженность «Оренбургских пассажирских перевозок» по контрактам снизилась на 5 млн рублей
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Задолженность «Оренбургских пассажирских перевозок» по контрактам снизилась на 5 млн рублей 

Rambler News Service 1 час назад
МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» погасило часть долгов по муниципальным контрактам с предпринимателями — перевозчиками, сообщает «56 медиа» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Задолженность в размере около 50 млн руб. образовалась при оплате 30 заключенных муниципальных контрактов. По итогам последней проверки, по результатам которой главе МКП было внесено представление, компания сократила коммерческую задолженность на 5 млн руб.
Также по требованию прокуратуры разработан и утвержден график погашения оставшейся суммы долга.
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