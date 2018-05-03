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«ЛСР» за год заключила в Москве по схеме trade-in сделки на 1 млрд рублей
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«ЛСР» за год заключила в Москве по схеме trade-in сделки на 1 млрд рублей 

РИА Недвижимость 41 минуту назад
МОСКВА, 3 мая — РИА Недвижимость. Девелоперская группа «ЛСР» в 2017 году заключила в московском регионе по схеме обмена старой квартиры на новую (trade-in) сделки почти на 1 миллиард рублей, говорится в сообщении компании.
Как отмечается в нем, 37% этих сделок пришлись на жилой комплекс бизнес-класса «Зиларт».
"Вознаграждение компаний за услугу продажи вашей квартиры «с пробегом» составляет в среднем 3-5% от ее стоимости на вторичном рынке жилья. Успех своей программы взаимозачета наша компания объясняет возможностью продать «вторичку» всего за 1,5% от ее стоимости", — говорится в сообщении.
Как указывается в нем, по схеме trade-in группа «ЛСР» предоставляет возможность сразу же, не дожидаясь продажи старой квартиры, заключить договор долевого участия (ДДУ) на новое жилье и зафиксировать стоимость приобретаемой квартиры.
В московском регионе, помимо «Зиларта», воспользоваться условиями trade-in можно, приобретая квартиры в жилых комплексах комфорт-класса «Лучи» и «Нахабино Ясное».
Группа «ЛСР» — один из крупнейших российских застройщиков жилья и производитель строительных материалов. Девелоперские проекты компании расположены в Санкт-Петербурге, Москве, Подмосковье и Екатеринбурге.
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