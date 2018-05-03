«ЛСР» за год заключила в Москве по схеме trade-in сделки на 1 млрд рублей

МОСКВА , 3 мая — РИА Недвижимость. Девелоперская группа «ЛСР» в 2017 году заключила в московском регионе по схеме обмена старой квартиры на новую (trade-in) сделки почти на 1 миллиард рублей, говорится в сообщении компании.

Как отмечается в нем, 37% этих сделок пришлись на жилой комплекс бизнес-класса «Зиларт».

"Вознаграждение компаний за услугу продажи вашей квартиры «с пробегом» составляет в среднем 3-5% от ее стоимости на вторичном рынке жилья. Успех своей программы взаимозачета наша компания объясняет возможностью продать «вторичку» всего за 1,5% от ее стоимости", — говорится в сообщении.

Как указывается в нем, по схеме trade-in группа «ЛСР» предоставляет возможность сразу же, не дожидаясь продажи старой квартиры, заключить договор долевого участия (ДДУ) на новое жилье и зафиксировать стоимость приобретаемой квартиры.

В московском регионе, помимо «Зиларта», воспользоваться условиями trade-in можно, приобретая квартиры в жилых комплексах комфорт-класса «Лучи» и «Нахабино Ясное».