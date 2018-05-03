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В Тюмени раскрыли картель, заработавший на торгах 15 миллиардов рублей
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В Тюмени раскрыли картель, заработавший на торгах 15 миллиардов рублей 

72.ru 51 минуту назад
Фото: 72.ru
В Тюмени антимонопольщики раскрыли картель, действовавший несколько лет. Две компании — ООО НПО «Фундаментстройаркос» из Тюмени и АО «Конар» из Кургана — участвовали в торгах по поставке термостабилизаторов для Транснефти. Предприятие из соседней области выигрывало контракты, но сами приборы закупало у тюменской организации. По такой схеме фирмы работали пять лет — с 2012 по 2016 год. Сейчас картелем занимается областная прокуратура. За все время им удалось заработать порядка 15 миллиардов рублей.
По какой схеме действовал картель
— Компании участвовали в закрытых торгах на поставку термостабилизаторов грунта для компаний, входящих в структуру Транснефти. До 2015 года победителем всех торгов становилось курганское общество «Конар», — рассказали в УФАС Тюменской области. — В 2016 году в борьбу за контракты вступило НПО «Полюс» из Тюмени. Они не смогли выиграть и обратились в УФАС.
В ходе разбирательства выяснилось, что в торгах был замешан картель, действовавший по простой схеме. «Фундаментстройаркос» указывал сумму либо превышающую, либо равную начальной цене контракта. А «Конар» предлагал выполнить поставки по цене ниже всего на 1%. Дальше тюменская компания в борьбу не вступала и их курганские коллеги спокойно выигрывали торги. Сам «Конар» термостабилизаторы не производил. Он покупал их у «Фундаментстройаркоса».
НПО «Фундаментстройаркос» — тюменская инновационная строительная компания, крупнейшее в стране предприятие, выполняющее полный комплекс работ по температурной стабилизации вечномерзлых грунтов. В настоящее время термостабилизирующие системы «Фундаментстройаркос» поддерживают в мерзлом состоянии более 30 млн кубометров грунта, охватывая пространство от Нарьян — Мара до Чукотки. Возглавляет предприятие — 83-летний Григорий Долгих, кандидат технических наук, автор 50 изобретений.
— Таким образом, производство термостабилизаторов грунта на базе тюменского предприятия, которое при нормальных экономических условиях должно было быть конкурентом АО «Конар» (а у них не было собственной продукции), явилось следствием заключенного картельного соглашения, — пояснил Дмитрий Полухин, замруководителя тюменского отделения УФАС.
Сколько заработали участники картеля
Анализ производственной себестоимости показал, что «Фундаментстройаркос» мог снизить цену, но не делал этого из-за договоренностей с курганской компанией. Цены, выставляемые ими, в два-три раза превышали затраты на изготовление и доставку термостабилизаторов. Компании получали максимальную выгоду.
— «Конар» выигрывала закупки с показателем рентабельности в 50%, а тюменская компания, в свою очередь, имела налаженный канал сбыта продукции, — рассказал Игорь Веретенников, руководитель тюменского УФАС. — Картельный сговор привел к значительному увеличению издержек «Транснефти» на строительство объектов нефтяной инфраструктуры.
В результате сговора курганский «Конар» заработал более 9 миллиардов 761 миллион рублей, а тюменское НПО «Фундаментстройаркос» — более 5 миллиардов 285 миллионов рублей.
Наказание за картель
Антимонопольщики передали всю информацию в прокуратуру Тюменской области. Действия топ-менеджеров компаний могут квалифицировать как уголовное преступление по статье «Ограничение конкуренции».
Сейчас УФАС пытается привлечь предприятия к ответственности. Каждую компанию оштрафовали на 500 тысяч рублей. «Фундаментстройаркосу» удалось в суде снизить сумму штрафа до 50 тысяч рублей, а «Конар» все еще пытается оспорить нарушение. Оба штрафа назначили за непредоставление сведений в антимонопольный орган. В перспективе компании получат штрафы еще и за создание картеля.
Это самый крупный картельный сговор, выявленный тюменскими антимонопольщиками. Недавно они раскрыли сговор компаний, которые поделили между собой контракты и заработали около 230 миллионов рублей. В суде побывали директора восьми компаний, заработавшие на махинациях миллиард рублей. До этого, в 2016 году, следователи раскрыли сговор двух компаний, которые поделили между собой контракт на поставку серверного оборудования, а двумя годами ранее 19 автошкол оштрафовали за сговор по удержанию цен на обучение.
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