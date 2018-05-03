Avon в I квартале сократила чистый убыток в 1,7 раза

Чистый убыток американской косметической компании Avon Products Inc. по итогам первого квартала 2018 года составил 21,1 миллиона долларов, что в 1,73 раза меньше по сравнению с предыдущим годом, говорится в отчетности компании.

Разводненный убыток на акцию составил 0,06 доллара по сравнению с убытком в 0,1 доллара, полученным за первые три месяца 2017 года. Выручка выросла на 4,5%, до 1,394 миллиарда долларов. Продажи увеличились на 0,9% в годовом выражении — до 1,31 миллиарда долларов.

Выручка компании в РФ по итогам квартала выросла на 9% (или на 4% при неизменяющемся курсе доллара). Негативное влияние оказал более низкий средний объем заказов и уменьшение числа активных представителей.

Великобритании показатель вырос на 1%. В целом в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки выручка Avon выросла на 12%. В странах Южной и Латинской Америки выручка относительно не изменилась, в Северной и Латинской Америке — выросла на 1%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) — снизилась на 2%.

При неизменяющемся курсе доллара, выручка в Великобритании опустилась на 9%, в Северной и Латинской Америке и АТР — снизилась на 3%, в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки — выросла на 2%, в странах Южной и Латинской Америки — поднялась на 4%.

Avon, одна из ведущих мировых косметических компаний, ведет свой бизнес более чем в 100 странах, в России работает с 1993 года. Компания на протяжении многих лет боролась с падением продаж. Бизнес по сетевым продажам косметики с участием порядка 6 миллионов представителей не смог адаптироваться к изменениям предпочтений покупателей. Увеличить финансовые показатели при помощи продаж в интернете компании тоже не удалось.