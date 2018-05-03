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Раскрыты самые популярные методы вывода денег из России
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Раскрыты самые популярные методы вывода денег из России 

Lenta.ru 40 минут назад
Центробанк впервые опубликовал оценку объема и структуры сомнительных операций российских банков.
Чаще всего для вывода денег за границу в 2017 году использовались операции авансирования импорта товаров — 23 миллиарда рублей или 24 процента от общего объема вывода средств за рубеж, а также переводы по сделкам с услугами — 21 миллиард рублей, следует из данных регулятора.
Кроме того, капитал выводился за границу через переводы по документам Федеральной службы судебных приставов (19 миллиардов рублей), переводы по сделкам с ценными бумагами и импорт товаров в рамках Таможенного союза (по 13 миллиардов рублей), а также импорт товаров с использованием льготных режимов (три миллиарда рублей) и иным схемам (четыре миллиарда рублей).
Основным путем обналичивания в 2017 году была выдача денег со счетов физлиц и счетов платежных карт — 152 миллиарда рублей или 47 процентов от общего объема. Чуть меньшая сумма была переведена в наличные с помощью выдачи по платежным картам юрлиц — 135 миллиардов рублей. Через выдачу индивидуальным предпринимателям было проведено 15 миллиардов рублей, через иные схемы — 24 миллиарда рублей.
ЦБ собирается регулярно проводить встречи с руководством банков, на которых планируется информировать о новых схемах сомнительных операций и предоставлять рекомендации по противодействию им. В дальнейшем оценка будет регулярно обновляться «в целях улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций».
Согласно прогнозу ЦБ, отток капитала в 2018 году составит около 16 миллиардов долларов. В 2019-2020 годах он сократится до 8-9 миллиардов долларов.
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