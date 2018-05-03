Основной акционер ЧТПЗ переизбран председателем совета директоров компании

Комаров также является сопредседателем фонда развития трубной промышленности. Он занял пост председателя совета директоров в мае 2017 года и сменил на этом посту Федорова, который возглавил совдир «Первоуральского новотрубного завода» и стал председателем совета директоров группы ЧТПЗ.