Основной акционер ЧТПЗ переизбран председателем совета директоров компании 

Совет директоров компании «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) переизбрал Андрея Комарова, который совместно с Александром Федоровым контролирует более 80% группы ЧТПЗ, председателем совдира предприятия ЧТПЗ, сообщила группа.
Комаров также является сопредседателем фонда развития трубной промышленности. Он занял пост председателя совета директоров в мае 2017 года и сменил на этом посту Федорова, который возглавил совдир «Первоуральского новотрубного завода» и стал председателем совета директоров группы ЧТПЗ.
Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. Она объединяет предприятия и компании черной металлургии: «Челябинский трубопрокатный завод», «Первоуральский новотрубный завод», складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА», а также предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA (Чехия). Кроме того, в составе группы нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера».