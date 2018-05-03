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Чистая прибыль Teva Pharmaceutical в I квартале выросла в 1,8 раза
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Чистая прибыль Teva Pharmaceutical в I квартале выросла в 1,8 раза 

Прайм 45 минут назад
Чистая прибыль израильской фармацевтической компании Teva Pharmaceutical по итогам первого квартала 2018 года увеличилась в годовом выражении в 1,77 раза, до 1,134 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, по итогам квартала выросла в годовом выражении в 1,82 раза, до 1,055 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,03 доллара против 0,57 доллара в отчетном периоде годом ранее. При этом выручка Teva сократилась в годовом выражении на 10,4%, до 5,065 миллиарда долларов.
Снижение выручки компания объясняет неблагоприятными условиями на рынке дженериков в США, конкуренцией препарата «Копаксон» и уменьшением выручки вследствие отчуждения определенных продуктов и прекращения определенных видов деятельности.
В отчетности отмечается снижение по ряду затрат. Так, издержки на научные исследования (R&D) снизились на 27% в годовом выражении, на продажи и маркетинг (S&M) — на 20%, общие и административные (G&A) — на 10%.
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. была основана в 1901 году, штаб-квартира расположена в Израиле. Компания работает в 60 странах мира, в том числе в США и Европе. На российском рынке присутствует с 1995 года как с собственными препаратами ("Копаксон", «Азилект»), так и с дженериками.
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