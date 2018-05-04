Ещё
Башкирия направила дополнительно 1,45 млрд рублей на закупку дорогостоящих лекарств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Башкирия направила дополнительно 1,45 млрд рублей на закупку дорогостоящих лекарств 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Главный региональный
Правительство Башкирии выделило дополнительно 1,4 млрд руб. на закупку дорогостоящих лекарств в 2018 году в том числе для лечения людей с орфанными (редкими) заболеваниями, сообщает Mkset.ru со ссылкой на министра здравоохранения Башкирии Анвара Бакирова.
«Дополнительно из бюджета Башкирии выделено на 2018 год 1,45 млрд руб. на эти цели. При этом по сравнению с 2014 годом количество пациентов с орфанными заболеваниями выросло на 28%», — заявил региональный министр.
Бакиров также отметил, что в республику каждый год поставляются лекарства на 1,2 млрд руб.
Rambler News Service: последние новости
Корпорация «ВСМПО-Ависма» с начала года потратила $210,8 млн на покупку акций «Русгидро» Конкурсный управляющий потребовал взыскать с жены совладельца «Настюши» 194 млн рублей Группа BMW увеличила чистую прибыль при падении выручки в I квартале
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем343
Найдено тело писателя Сергея Сакина21
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову137
«За что они боролись, на то и напоролись»130
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море287
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:16
Найдено тело писателя Сергея Сакина
Шоу-бизнес Другое
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение