Башкирия направила дополнительно 1,45 млрд рублей на закупку дорогостоящих лекарств

Правительство Башкирии выделило дополнительно 1,4 млрд руб. на закупку дорогостоящих лекарств в 2018 году в том числе для лечения людей с орфанными (редкими) заболеваниями, сообщает Mkset.ru со ссылкой на министра здравоохранения Башкирии Анвара Бакирова.

«Дополнительно из бюджета Башкирии выделено на 2018 год 1,45 млрд руб. на эти цели. При этом по сравнению с 2014 годом количество пациентов с орфанными заболеваниями выросло на 28%», — заявил региональный министр.

Бакиров также отметил, что в республику каждый год поставляются лекарства на 1,2 млрд руб.