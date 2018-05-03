Нефть заставит Минфин нарастить интервенции, — Аналитики Райффайзенбанка

По нашим расчетам, в мае Минфин может купить валюты на 340 млрд руб. (5,4 млрд долл.). Таким образом, интервенции увеличатся по сравнению с апрелем — тогда было куплено 241 млрд руб. (4,2 млрд долл.) Увеличение главным образом связано с заметным ростом цены нефти Urals (68,8 долл. /барр. в апреле против 63,7 долл. /барр. в марте, т.е. +8% м. /м.).

Фактический объем интервенций Минфина будет объявлен 7 мая, до 12:00 МСК. Интервенции будут проводиться с 10 мая по 6 июня — т.е. 20 дней, что меньше чем обычно из-за праздников. Среднедневной объем может составить до 17 млрд руб.

Отметим, что наши расчеты не учитывают возможного влияния незапланированной паузы в интервенциях (9-16 апреля), которую Минфин сделал из-за шока на валютном рынке. Дело в том, что после возобновления покупок валюты 17 апреля Минфин увеличил ежедневный объем с 11,6 до 18,8 млрд руб., и этот уровень в целом мог бы позволить выполнить план покупок в 241 млрд руб. Впрочем, судя по всему, коррективы в ежедневные объемы покупки валюты вносит и фактор праздников — например, Минфин снова взял паузу в интервенциях 27 апреля.

Не исключено, что таким образом ведомство старается минимизировать влияние на рубль в условиях «тонкого» рынка в предпраздничные дни (судя по данным ЦБ , 27 апреля обороты рынка были ниже, чем обычно) и, возможно, не покупало валюту все праздничные дни (когда Московская биржа работала, т.е. 28, 30 апреля и 2 мая). Отметим, что такая ситуация также может означать, что начиная с сегодняшнего дня и вплоть до завершения текущего периода интервенций (8 мая), регулятор может нарастить объем покупок валюты (чтобы выполнить план, их объем должен увеличиться до 30 млрд руб. /день).

Минфину также доступен и второй вариант — продолжить покупать валюту прежними темпами (18,8 млрд руб. /день), а объем, который остался до выполнения плана (16,2 млрд руб.) перенести на новый период. Однако мы решили не учитывать это в прогнозе интервенций, т.к. с одной стороны, указанный объем невелик, а с другой стороны, не факт, что Минфин решит перенести его на текущий период.