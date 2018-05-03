Украина планирует продать 26 компаний в 2018 году

Правительство Украины планирует продать в 2018 году 26 предприятий. Об этом сообщил в четверг и. о. главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

"Правительственный комитет утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год. Следующий шаг — утверждение правительством. В списке 26 предприятий", — написал Трубаров в Facebook.

В приватизационный список вошли Одесский припортовый завод, компания "Турбоатом", пять энергоснабжающих компаний, четыре теплоэлектроцентрали, компания "Азовмаш", Запорожский титано-магниевый комбинат, "Сумыхимпром", "Центрэнерго" и ряд других предприятий в сфере машиностроения, аграрной промышленности, железнодорожного транспорта.

Правительство Украины запланировало на 2018 год поступления в государственную казну от приватизации в размере 22 млрд гривен (более $840 млн). В 2017 году кабмин выполнил план по приватизации лишь на 19,7%, при этом в бюджет украинского государства поступило 3,376 млрд гривен (почти $130 млн).