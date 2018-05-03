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На строительство конгресс-холла в Екатеринбурге выделят 1 млрд руб.
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На строительство конгресс-холла в Екатеринбурге выделят 1 млрд руб. 

Деловой Квартал 17 минут назад
Общая стоимость строительства мегапроекта оценивается в 2 млрд руб. Завершить конгресс-холл планируют в 2019 году к юбилейной выставке «ИННОПРОМ». Правительство Свердловской области в 2018 г. выделит 1 млрд руб. из бюджета региона на строительство конгресс-хола рядом с международным выставочным центром «Екатеринбург-Экспо». Изначально на строительство планировалось выделить 409 млн руб. в 2018 году и еще 1,5 млрд — в 2019-м, однако планы изменились. Бюджетные средства перечислят дочернему предприятию КРСУ — Уральский выставочный центр, который является инвестором проекта.
Общая площадь здания составит 41,6 тыс. кв. м. Основной зал в базовой конфигурации рассчитан на 4 тыс. посадочных мест, концертный вариант с организацией фан-зоны вместит 6,3 тыс. человек. Для общественных и выставочных форумов предусмотрены восемь конференц-залов общей вместимостью до 1,2 тыс. человек и семь переговорных.
Разговоры о строительстве конгресс-холла ведутся давно. Осенью 2015 г. компания «Русград» впервые официально презентовала проект, стоимость конгресс-холла оценивалась в 3,52 млрд руб. Однако позже стало известно, что строить конгресс-холл будет «Синара-Девелопмент». Гендиректор компании Тимур Уфимцев рассказывал, что возле МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» построят четырехэтажное здание, центральным элементом которого станет многофункциональный зал.
Трансформируемая площадка конгресс-холла позволит проводить масштабные общественные мероприятия в различных форматах, — отмечал он.
Напомним, что строительство конгресс-холла началось летом 2017 г. Завершить стройку должны в июне 2019 г., к десятой международной промышленной выставке «ИННОПРОМ». Общая стоимость строительства мегапроекта оценивается в 4 млрд руб.
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