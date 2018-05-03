Доллар заметно подорожает в пятницу

Центральный банк РФ опубликовал курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 4 мая. И доллар, и евро в пятницу будут заметно повышены в цене.

По данным регулятора, завтра стоимость доллара составит 63,4860 рубля, что на 1 рубль и 48 копеек больше курса доллара, который был заявлен на среду, 3 мая.

В свою очередь, вырастет и евро. Центробанк оценил европейскую валюту в 76,1261 рубля, рост по сравнению со средой составит 92 копеек.

Новости курса валют: Доллар падает на открытии торгов