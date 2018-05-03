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Чистая прибыль DowDuPont за I квартал выросла на 25,5%
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Чистая прибыль DowDuPont за I квартал выросла на 25,5% 

Прайм 43 минуты назад
Одна из крупнейших химических компаний в мире — американская DowDuPont по итогам первого квартала 2018 года увеличила чистую прибыль на 25,5% в годовом выражении, до 1,148 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.
Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию по итогам квартала составила 0,47 доллара против 0,72 доллара в январе-марте 2017 года. Выручка компании составила 21,51 миллиарда долларов, что на 5,1% больше аналогичного показателя предыдущего года. Скорректированная прибыль в пересчете на одну акцию по итогам квартала составила 1,12 доллара против 1,05 доллара в январе-марте 2017 года
"Подразделения Material Science и Specialty Products обеспечили лучший, чем ожидалось, рост, учитывая более высокие цены и увеличение объемов производства", — приводятся в пресс-релизе слова гендиректора компании Эда Брина (Ed Breen).
В декабре 2015 года одни из крупнейших химических компаний в мире DuPont и Dow Chemical объявили о слиянии. В августе 2017 года сделка по слиянию была завершена, в результате чего DuPont и Dow Chemical стали дочерними компаниями DowDuPont.
Dow Chemical занимается выпуском промышленных, бытовых и сельскохозяйственных химикатов, пластмасс, медикаментов, химпродукции военного назначения. DuPont производит химикаты специального назначения, предлагает товары и услуги для сельского хозяйства, занимается производством продуктов питания, электроники, коммуникаций, безопасности и защиты, строительства, транспорта и легкой промышленности.
Как отмечалось ранее, спустя полтора-два года после завершения данной сделки стороны намерены разделить DowDuPont на три независимых компании под условными названиями: Agriculture Company, Material Science Company и Specialty Products Company. Компания по-прежнему ожидает, что выделение Materials Science планируется до конца первого квартала 2019 года, а Agriculture Company и Specialty Products Company — к 1 июня 2019 года.
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