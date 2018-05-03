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Севастопольский Морской Банк внес изменения в линейку вкладов
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Севастопольский Морской Банк внес изменения в линейку вкладов 

Банки.ру 29 минут назад
Изменены ставки по вкладу «Доверительный» и в рублях составляют 5,75—6,5% (ранее — 3,75—5,75%), в долларах и евро — 0,1—0,5% годовых (ранее в долларах — 0,05—0,9%, в евро — 0,03—0,6%). Минимальная сумма — 1 тыс. рублей или 100 долларов/евро. Срок — от 31 до 1098 дней. Пополнение не предусмотрено.
Проценты выплачиваются ежемесячно. Введен новый вклад «Доверительный с пополнением». Он открывается в рублях от 31 до 1098 дней, в долларах и евро — от 181 до 1098 дней.
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Минимальная сумма — 1 тыс. рублей, 100 долларов или евро. Доходность в рублях составит 5,25—6%, в долларах и евро — 0,15—0,3% годовых.
Вклад можно пополнять. Минимальная сумма допзвноса не ограничена. Проценты выплачиваются ежемесячно.
«Расходные операции и пролонгация договора на новый срок не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — комментирует эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.
Кроме того, окончен прием средств во вклады «Морской», «Накопительный» и «Доверительный VIP».
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