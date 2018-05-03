Экспорт нефти через терминал КТК в апреле вырос на 7,7% — до 5,1 млн тонн

Объем экспорта нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в апреле 2018 года вырос по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 7,7% — до 5,069 млн тонн. Об этом сообщается в материалах КТК.

Годом ранее экспорт нефти через терминал КТК в апреле составлял 4,706 млн тонн.

По итогам января—апреля 2018 года экспорт нефти через КТК достиг 20,016 млн тонн, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года (17,721 млн тонн).

Как отмечает КТК, с начала года по 30 апреля 2018 года включительно на морском терминале КТК было отгружено 183 танкера, из них 45 — в апреле.

В том числе в апреле было отгружено 2,537 млн тонн нефти с месторождения Тенгиз, 925,887 тыс. тонн — с месторождения Карачаганак, 897,376 тыс. тонн — с Кашаганского месторождения, а также немногим более 190 тыс. тонн нефти от других производителей. Российские грузоотправители по нефтепроводной системе в апреле экспортировали 518,462 тыс. тонн нефти.

КТК — трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска , в котором нефть загружается на танкеры для последующей отправки на мировые рынки.