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Квартальная прибыль производителя удобрений «Акрон» сократилась в четыре раза — до 691,6 млн рублей
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Квартальная прибыль производителя удобрений «Акрон» сократилась в четыре раза — до 691,6 млн рублей 

Rambler News Service 57 минут назад
Чистая прибыль производителя минеральных удобрений ПАО «Акрон» за I квартал 2018 года составила 691,6 млн руб., сократившись в годовом выражении в 4,14 раза, следует из отчетности компании по РСБУ.
Выручка компании выросла на 5,9% — до 14,825 млрд руб., валовая прибыль выросла на 12,5% — до 6,14 млрд руб.
Себестоимость продаж выросла 1,7% — до 8,69 млрд, коммерческие расходы — на 12,6% — до 1,1 млрд, управленческие — на 15,3% — до 1,1 млрд руб.
Группа «Акрон» — один из ведущих вертикально интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире. Производственные предприятия группы расположены в Великом Новгороде (ПАО «Акрон») и Смоленской области (ПАО «Дорогобуж»). Активы включают собственную добычу фосфатного сырья в Мурманской области (АО СЗФК), проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (ЗАО ВКК), собственную транспортно-логистическую инфраструктуру и международную сбытовую сеть.
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