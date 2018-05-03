Квартальная прибыль производителя удобрений «Акрон» сократилась в четыре раза — до 691,6 млн рублей

Чистая прибыль производителя минеральных удобрений ПАО «Акрон» за I квартал 2018 года составила 691,6 млн руб., сократившись в годовом выражении в 4,14 раза, следует из отчетности компании по РСБУ.

Выручка компании выросла на 5,9% — до 14,825 млрд руб., валовая прибыль выросла на 12,5% — до 6,14 млрд руб.

Себестоимость продаж выросла 1,7% — до 8,69 млрд, коммерческие расходы — на 12,6% — до 1,1 млрд, управленческие — на 15,3% — до 1,1 млрд руб.