«Ленту» заподозрили в нарушении закона о торговле

"Санкт-Петербургское УФАС России на основании материалов проверки, проведенной совместно с прокуратурой Приморского района возбудило в отношении ООО "Лента" дело по признакам нарушения закона о торговле", — говорится в сообщении.

Поясняется, что торговая сеть с 2014 года сотрудничала с "Петербургской ореховой компанией". В конце 2016 года поставщик вовремя не уведомил "Ленту" об изменении адреса производственной площадки и несоответствии маркировки собственной продукции.

В январе 2017 года торговой сетью был проведен аудит новой производственной площадки поставщика, по результатам которого "Петербургская ореховая компания" получила высокий положительный результат качества условий производства товаров и была допущена к участию в тендерах на поставку товаров в "Ленту".

"Между поставщиком и торговой сетью был подписан договор на поставку продукции торговой марки ритейлера "365 дней" и бренда "Tropic club". Но несмотря на это в марте того же года "Лента" прекратила сотрудничество с "Петербургской ореховой компанией" в одностороннем порядке. В подобных действиях торговой сети усматриваются признаки нарушения … закона о торговле", — отмечает ведомство.

Первое заседание по рассмотрению дела состоится 5 июня в 14.00.