ВТБ открыл новый розничный офис в Кинешме

28 апреля начал свою работу новый офис банка ВТБ Кинешме . Отделение, расположенное в центре города по адресу ул. Рылеевская, д.1, будет обслуживать физических лиц.

Это первый розничный офис банка ВТБ в Кинешме. Отделение отвечает высоким стандартам обслуживания и оснащено самым современным оборудованием. На площади более 160 квадратных метров разместилась универсальная фронт-линия по предоставлению банковских продуктов жителям города, а также зона обслуживания владельцев пакета «Привилегия».

У клиентов ВТБ в Кинешме есть возможность оформить кредитную карту или кредит наличными, получить карту, открыть текущий счет или депозит. Круглосуточная зона самообслуживания 7/24 оснащена 2-мя универсальными банкоматами, ещё 2 устройства расположены непосредственно в офисе банка.