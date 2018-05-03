Ещё
ВТБ открыл новый розничный офис в Кинешме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВТБ открыл новый розничный офис в Кинешме 

АиФ Владимир 56 минут назад
28 апреля начал свою работу новый офис банка ВТБ в Кинешме. Отделение, расположенное в центре города по адресу ул. Рылеевская, д.1, будет обслуживать физических лиц.
Это первый розничный офис банка ВТБ в Кинешме. Отделение отвечает высоким стандартам обслуживания и оснащено самым современным оборудованием. На площади более 160 квадратных метров разместилась универсальная фронт-линия по предоставлению банковских продуктов жителям города, а также зона обслуживания владельцев пакета «Привилегия».
У клиентов ВТБ в Кинешме есть возможность оформить кредитную карту или кредит наличными, получить карту, открыть текущий счет или депозит. Круглосуточная зона самообслуживания 7/24 оснащена 2-мя универсальными банкоматами, ещё 2 устройства расположены непосредственно в офисе банка.
«Открытие нового подразделения ВТБ в Кинешме — показатель устойчивости и роста бизнеса банка. Это первый розничный офис ВТБ в Ивановской области. Наша ключевая задача при этом — сделать обслуживание клиентов максимально доступным, комфортным и оперативным», — отметил управляющий розничного бизнеса ВТБ в Ивановской области Денис Столбиков.
АиФ Владимир: последние новости
«МТС Банк» запустил услугу кредитования для клиентов «Ростелекома» «Ростелеком» и ПФР подвели итоги конкурса «Спасибо интернету 2017!» Как получить пенсию на почте?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне побили рекорд бегства в США397
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы92
ЦБ резко повысил курс доллара50
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе196
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка132
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
07:29
«Валюха» рассказала о продолжении сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
02:50
На Параде Победы покажут «Кинжал»
Армия Оружие
02:54
Песчаная буря в Индии убила более 80 человек
Происшествия Азия
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение