Чистая прибыль Bombardier в I квартале выросла в 7 раз

Чистая прибыль канадской машиностроительной компании Bombardier Inc. по итогам первого квартала 2018 года увеличилась в 7,3 раза и составила 44 миллиона долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль составила в пересчете на одну обыкновенную акцию 0,01 доллара против нулевой прибыли годом ранее. Показатель выручки вырос в годовом выражении на 11,7% и составил 4,028 миллиарда долларов. Показатели предыдущего года были пересмотрены.

"Мы успешно достигли середины нашего плана финансового оздоровления с улучшенными финансовыми результатами и четким видением функционирования и роста", — приводится в релизе компании комментарий ее главы Алена Бельмара (Alain Bellemare).