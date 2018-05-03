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Чистая прибыль Bombardier в I квартале выросла в 7 раз
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Чистая прибыль Bombardier в I квартале выросла в 7 раз 

Прайм 56 минут назад
Чистая прибыль канадской машиностроительной компании Bombardier Inc. по итогам первого квартала 2018 года увеличилась в 7,3 раза и составила 44 миллиона долларов, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль составила в пересчете на одну обыкновенную акцию 0,01 доллара против нулевой прибыли годом ранее. Показатель выручки вырос в годовом выражении на 11,7% и составил 4,028 миллиарда долларов. Показатели предыдущего года были пересмотрены.
"Мы успешно достигли середины нашего плана финансового оздоровления с улучшенными финансовыми результатами и четким видением функционирования и роста", — приводится в релизе компании комментарий ее главы Алена Бельмара (Alain Bellemare).
Bombardier Inc. — канадская корпорация, один из мировых лидеров в производстве и предложении инновационных решений в области транспорта, от гражданских пассажирских самолетов и самолетов бизнес-класса до подвижного состава и оборудования для рельсового транспорта. Компания основана в 1942 году. Штаб-квартира расположена в Монреале. Штат компании составляет более 69,5 тысячи человек.
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