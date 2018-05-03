Входную группу и ограждение парка Щорса отремонтируют в течение месяца

Победителем аукциона стала компания ООО «Производственно-строительный кооператив». Она выполнит все работы за 4,9 млн рублей.

Ремонт должен быть завершен в течение 30 дней с момента заключения контракта.