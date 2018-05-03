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Входную группу и ограждение парка Щорса отремонтируют в течение месяца
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Входную группу и ограждение парка Щорса отремонтируют в течение месяца 

Волга Ньюс 1 час назад
Победителем аукциона стала компания ООО «Производственно-строительный кооператив». Она выполнит все работы за 4,9 млн рублей.
Ремонт должен быть завершен в течение 30 дней с момента заключения контракта.
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