«Новатэк» продлил buy-back до 7 июня 2019 года

Совет директоров «Новатэка» продлил программу обратного выкупа акций (buy-back) до 7 июня 2019 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Правление ПАО «Новатэк» приняло решение о продлении срока действия программы выкупа ценных бумаг «Новатэка» до 7 июня 2019 года», — отмечается в пресс-релизе.

Условия обратного выкупа акций не изменятся.

По состоянию на 3 мая в рамках программы buy-back было выкуплено 22,7 млн акций, в том числе глобальных депозитарных расписок на Лондонской бирже.

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